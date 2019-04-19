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На Донбасі бойовики посилили обстріли, один український військовий поранений

Новини » Надзвичайні події    19.04.2019 - 07:29
На Донбасі бойовики посилили обстріли, один український військовий поранений
Ілюстративне фото (ООС)

Бойовики 10 разів порушили перемир'я

На Донбасі протягом минулої доби, 18 квітня, не зважаючи на оголошене в односторонньому порядку "Великоднє перемир'я", бойовики обстріляли 10 разів позиції українсьих військових. Внаслідок обстрілів поранений військовослужбовець операції Об'єднаних сил, передає РБК-Україна із посиланням на ООС.

Зазначається, що противник двічі застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння - міномети калібру 82 мм та озброєння танку.

"Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - зазначили в ООС.

Зокрема, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вісім разів обстріляв позиції українських підрозділів у районі населених пунктів Павлопіль, Водяне, Лебединське, Піски і Талаківка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил у районі н.п. Світлодарськ та Кримське.

"Внаслідок обстрілів одного українського захисника було поранено. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 18 квітня трьох окупантів було знищено, ще п'ятьох - поранено", - зазначили в прес-центрі.

Від початку поточної доби, 19 квітня, противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил біля Павлополя та Пищевика. Втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

 

Нагадаємо, представник України в Тристоронній контактній групі Ірина Геращенко зазначила, що під час переговорів 18 квітня Росія відмовилася підтримати великоднє перемир'я, яке Україна пропонує з 19 квітня. 

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Теми: Новини ООС
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