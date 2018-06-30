На Донбассе в субботу боевики уменьшили количество обстрелов, - ООС

Потерь среди украинских военных нет

В субботу, 30 июня 2018 года, на Донбассе боевики уменьшили количество провокационных обстрелов против украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) на своей странице в соцсети Facebook.

"В течение текущих суток, с 7 утра и до 18 часов противник уменьшил провокации против наших подразделений. Российские оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня, 1 раз из запрещенного минскими договоренностями оружия. Днем враг в течение получаса обстреливал защитников Красногоровки из стрелкового оружия на Донецком направлении и выпустил две мины калибром 120 мм по нашим позициям у Гнутово на Мариупольском направлении", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на других направлениях днем ​​было тихо.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

"Объединенные силы полностью контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага", - отмечается в сообщении.

Напомним, в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 29 июня 2018 года, были ранены двое украинских военных.