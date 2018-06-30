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На Донбассе в субботу боевики уменьшили количество обстрелов, - ООС

НовостиПроисшествия    30.06.2018 - 18:15
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

В субботу, 30 июня 2018 года, на Донбассе боевики уменьшили количество провокационных обстрелов против украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) на своей странице в соцсети Facebook.

"В течение текущих суток, с 7 утра и до 18 часов противник уменьшил провокации против наших подразделений. Российские оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня, 1 раз из запрещенного минскими договоренностями оружия. Днем враг в течение получаса обстреливал защитников Красногоровки из стрелкового оружия на Донецком направлении и выпустил две мины калибром 120 мм по нашим позициям у Гнутово на Мариупольском направлении", - сказано в сообщении.

 

ЗВЕДЕННЯ СТАНОМ НА 18:00 30 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення Упродовж поточної доби, від 7-ої...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 30 червня 2018 р.

Отмечается, что на других направлениях днем ​​было тихо.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

"Объединенные силы полностью контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага", - отмечается в сообщении.

Напомним, в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 29 июня 2018 года, были ранены двое украинских военных.

Боевики на Донбассе за сутки дважды использовали беспилотники для разведки, - ООС Боевики с начала дня трижды обстреливали украинские позиции на Донецком направлении
Теги публикации: Донбасс, обстрел, боевики, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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