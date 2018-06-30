На Донбассе в субботу боевики уменьшили количество обстрелов, - ООС

Потерь среди украинских военных нет
В субботу, 30 июня 2018 года, на Донбассе боевики уменьшили количество провокационных обстрелов против украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) на своей странице в соцсети Facebook.
"В течение текущих суток, с 7 утра и до 18 часов противник уменьшил провокации против наших подразделений. Российские оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня, 1 раз из запрещенного минскими договоренностями оружия. Днем враг в течение получаса обстреливал защитников Красногоровки из стрелкового оружия на Донецком направлении и выпустил две мины калибром 120 мм по нашим позициям у Гнутово на Мариупольском направлении", - сказано в сообщении.
ЗВЕДЕННЯ СТАНОМ НА 18:00 30 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення Упродовж поточної доби, від 7-ої...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 30 червня 2018 р.
Отмечается, что на других направлениях днем было тихо.
Потерь среди украинских военнослужащих нет.
"Объединенные силы полностью контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага", - отмечается в сообщении.
Напомним, в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 29 июня 2018 года, были ранены двое украинских военных.