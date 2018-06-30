На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных, - ООС

За сутки на Донбассе ликвидированы трое боевиков, еще двое ранены
В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 29 июня 2018 года, ранены двое украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.
Как сообщается, за прошедшие сутки боевики 34 раза обстреливали украинские позиции, 8 из которых - из тяжелого вооружения.
"В результате активных боевых действий двое наших защитников ранены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток боевики вели обстрелы в районах Новотошковского, Крымского, Светлодарской дуги, Марьинки, Песков, Авдеевки, Верхнеторецкого, Новомихайловки, Невельского, Бердянского, Гнутово, Водяного, Лебединского, Павлополя и Широкино.
"В течение дня на Горловском направлении было больше всего обстрелов. Бои шли вокруг населенного пункта Луганское. Противник использовал гранатометы, стрелковое оружие и запрещенные минскими договоренностями 82-мм минометы. Также на этом направлении враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши позиции возле населенного пункта Новгородское", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что по данным разведки, за сутки было ликвидировано трое боевиков, еще двое ранены.
Утреннее возведение на 7:00 30 июня 2018 года #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення за прошедшие сутки, 29 июня,...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces П'ятниця 29 июня 2018 г.
Напомним, ранее сообщалось, что боевики продолжают скрыто сосредоточивать военную технику на Донбассе.