На Донбасі в суботу бойовики зменшили кількість обстрілів, - ООС

Втрат серед українських військових немає

У суботу, 30 червня 2018 року, на Донбасі бойовики зменшили кількість провокаційних обстрілів проти українських військовослужбовців. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Упродовж поточної доби, від 7-ої ранку і до 18-ї години противник зменшив провокації проти наших підрозділів. Російські окупаційні війська 2 рази порушили режим припинення вогню, 1 раз із забороненої Мінськими домовленостями зброї. Вдень ворог упродовж півгодини обстрілював захисників Красногорівки зі стрілецької зброї, що на Донецькому напрямку, і випустив дві міни калібром 120 мм по наших позиціях біля Гнутового, що на Маріупольському напрямку", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що на інших напрямках вдень було тихо.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

"Об’єднані сили цілком контролюють ситуацію, надійно утримують займані рубежі, неухильно дотримуються режиму припинення вогню і не піддаються на провокації ворога", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 29 червня 2018 року, були поранені двоє українських військових.