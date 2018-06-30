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На Донбасі в суботу бойовики зменшили кількість обстрілів, - ООС

НовиниНадзвичайні події    30.06.2018 - 18:15
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

У суботу, 30 червня 2018 року, на Донбасі бойовики зменшили кількість провокаційних обстрілів проти українських військовослужбовців. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Упродовж поточної доби, від 7-ої ранку і до 18-ї години противник зменшив провокації проти наших підрозділів. Російські окупаційні війська 2 рази порушили режим припинення вогню, 1 раз із забороненої Мінськими домовленостями зброї. Вдень ворог упродовж півгодини обстрілював захисників Красногорівки зі стрілецької зброї, що на Донецькому напрямку, і випустив дві міни калібром 120 мм по наших позиціях біля Гнутового, що на Маріупольському напрямку", - сказано у повідомленні.

 

ЗВЕДЕННЯ СТАНОМ НА 18:00 30 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення Упродовж поточної доби, від 7-ої...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 30 червня 2018 р.

Зазначається, що на інших напрямках вдень було тихо.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

"Об’єднані сили цілком контролюють ситуацію, надійно утримують займані рубежі, неухильно дотримуються режиму припинення вогню і не піддаються на провокації ворога", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 29 червня 2018 року, були поранені двоє українських військових.

Бойовики на Донбасі за добу двічі використовували безпілотники для розвідки, - ООС Бойовики з початку дня тричі обстрілювали українські позиції на Донецькому напрямку
Теги публікації: Донбас, обстрел, бойовики, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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