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На Донбассе боевики трижды нарушили "тишину". Погиб военнослужащий

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Донбасс, Воскресенье 12 сентября 2021 17:38
На Донбассе боевики трижды нарушили "тишину". Погиб военнослужащий Фото: на Донбассе боевики трижды обстреляли позиции ООС (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов погиб украинский военнослужащий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

С начала суток боевики трижды открыли огонь по позициям ООС:

  • неподалеку от Нью-Йорка - боевики открыли огонь из автоматических станковых гранатометов;
  • в направлении Невельского - вооруженные формирования РФ обстреливали из стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Верхнеторецкое - оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс.

"В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 1 гектар территории и передали на уничтожение 64 взрывоопасных предмета, а также восстановили 8 поврежденных домов", - пишет пресс-служба ООС.

Вследствие вражеского обстрела, один из военнослужащих получил ранение несовместимое с жизнью.

Напомним, что РБК-Украина писало о том, что 11 сентября, в результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб украинский военный.

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Российская Федерация Украина Донбасс ДНР ООС
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