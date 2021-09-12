На Донбассе боевики трижды нарушили "тишину". Погиб военнослужащий

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

С начала суток боевики трижды открыли огонь по позициям ООС:

неподалеку от Нью-Йорка - боевики открыли огонь из автоматических станковых гранатометов;

в направлении Невельского - вооруженные формирования РФ обстреливали из стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Верхнеторецкое - оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс.

"В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 1 гектар территории и передали на уничтожение 64 взрывоопасных предмета, а также восстановили 8 поврежденных домов", - пишет пресс-служба ООС.

Вследствие вражеского обстрела, один из военнослужащих получил ранение несовместимое с жизнью.