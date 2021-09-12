На Донбассе боевики трижды нарушили "тишину". Погиб военнослужащий
Фото: на Донбассе боевики трижды обстреляли позиции ООС (Getty Images)
Вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов погиб украинский военнослужащий.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
С начала суток боевики трижды открыли огонь по позициям ООС:
- неподалеку от Нью-Йорка - боевики открыли огонь из автоматических станковых гранатометов;
- в направлении Невельского - вооруженные формирования РФ обстреливали из стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Верхнеторецкое - оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс.
"В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 1 гектар территории и передали на уничтожение 64 взрывоопасных предмета, а также восстановили 8 поврежденных домов", - пишет пресс-служба ООС.
Вследствие вражеского обстрела, один из военнослужащих получил ранение несовместимое с жизнью.
Напомним, что РБК-Украина писало о том, что 11 сентября, в результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб украинский военный.