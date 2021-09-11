Боевики снова стреляли на Донбассе, погиб военный
Сегодня, 11 сентября боевики в очередной раз совершили обстрел украинских позиций. Вследствие вражеского огня погиб один военный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОТГ "Север"
"Вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - говорится в сообщении.
Известно, что в результате обстрелов оккупантов один из наших защитников получил ранения несовместимые с жизнью.
"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавляют в сообщении.
Напомним, ранее боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. Тогда один украинский военный погиб, еще 10 получили ранения.