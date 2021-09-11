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Боевики снова стреляли на Донбассе, погиб военный

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Донбасс, Суббота 11 сентября 2021 21:48
Боевики снова стреляли на Донбассе, погиб военный Фото: из-за очередного обстрела боевиков на Донбассе погиб еще один военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 11 сентября боевики в очередной раз совершили обстрел украинских позиций. Вследствие вражеского огня погиб один военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОТГ "Север"

"Вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - говорится в сообщении.

Известно, что в результате обстрелов оккупантов один из наших защитников получил ранения несовместимые с жизнью.

"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавляют в сообщении.

Напомним, ранее боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. Тогда один украинский военный погиб, еще 10 получили ранения.

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