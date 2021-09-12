На Донбасі бойовики тричі порушили "тишу". Внаслідок обстрілів загинув військовослужбовець
Фото: на Донбасі бойовики тричі обстріляли позиції ООС (Getty Images)
Збройні формування РФ тричі порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів загинув український військовослужбовець.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
З початку доби, бойовики тричі відкрили вогонь по позиціях ООС:
- неподалік від Нью-Йорка - бойовики відкрили вогонь з автоматичних станкових гранатометів;
- в напрямку Невельського - збройні формування РФ обстрілювали зі стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Верхньоторецьке - окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс.
"Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 1 гектар території та передали на знищення 64 вибухонебезпечних предмети, а також відновили 8 пошкоджених будинків", - пише пресслужба ООС.
Внаслідок ворожого обстрілу, одний з військовослужбовців отримав поранення несумісне з життям.
Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що 11 вересня, внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув український військовий.