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На Донбасі бойовики тричі порушили "тишу". Внаслідок обстрілів загинув військовослужбовець

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Донбас, Неділя 12 вересня 2021 17:38
На Донбасі бойовики тричі порушили "тишу". Внаслідок обстрілів загинув військовослужбовець Фото: на Донбасі бойовики тричі обстріляли позиції ООС (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Збройні формування РФ тричі порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів загинув український військовослужбовець.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

З початку доби, бойовики тричі відкрили вогонь по позиціях ООС:

  • неподалік від Нью-Йорка - бойовики відкрили вогонь з автоматичних станкових гранатометів;
  • в напрямку Невельського - збройні формування РФ обстрілювали зі стрілецької зброї;
  • в районі населеного пункту Верхньоторецьке - окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс.

"Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 1 гектар території та передали на знищення 64 вибухонебезпечних предмети, а також відновили 8 пошкоджених будинків", - пише пресслужба ООС.

Внаслідок ворожого обстрілу, одний з військовослужбовців отримав поранення несумісне з життям.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що 11 вересня, внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув український військовий.

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