ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На Донбассе боевики трижды нарушили режим "тишины", потерь нет

Донбасс, Пятница 07 августа 2020 13:24
На Донбассе боевики трижды нарушили режим "тишины", потерь нет
Фото: украинские военные (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Противник использовал стреловое оружие и гранатометы

От начала суток, 7 августа, боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В частности, с 1:40 боевики выпустили четыре очереди из стрелкового оружия вблизи Новолуганского. После 2:05 боевики из оккупированной Горловки выстрелили из подствольного гранатомета ГП-25 по украинским военным вблизи Шумов. Еще одно нарушение режима "тишины" было зафиксировано в 7:25 вблизи Травневого, где противник выпустил один снаряд из станкового автоматического гранатомета.

"По имеющейся информации, эти выстрелы не несли угрозы личному составу наших подразделений, поэтому защитники Украины огонь в ответ не открывали. Боевых потерь нет", - сообщили в Минобороны.

Обо всех случаях нарушения режима прекращения огня украинская сторона сообщает мониторинговую миссию ОБСЕ. В случае явной агрессии боевиков подразделения ООС готовы применить вооружение в ответ.

Напомним, за прошлые сутки на Донбассе не было зафиксировано ни одного нарушения перемирия.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе выполняется режим прекращения огня, так как от начала перемирия среди украинских военных нет ни одного раненого и погибшего.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Донбассобстрелперемирие
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь