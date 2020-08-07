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На Донбассе вчера ни разу не нарушили перемирие

Донбасс, Пятница 07 августа 2020 07:18
На Донбассе вчера ни разу не нарушили перемирие
Фото: ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

Однако сегодня утром стреляли уже дважды

За прошедшие сутки, 6 августа, на Донбассе не зафиксировано ни одного нарушения режима тишины. Однако сегодня утром боевики открыли огонь уже дважды.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Ни один украинский военнослужащий за прошедшие и текущие сутки не пострадал.

"6 августа на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В то же время, с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили провозглашенный режим прекращения огня. Вражеские провокации из стрелкового оружия отмечено в районе населенного пункта Новолуганское, а из подствольного гранатомета - около Шумов.

"Одиночные неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - добавили в штабе ООС.

Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ впервые не зафиксировала нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки.

РБК-Украина сообщало, что на Донбассе с 27 июля действует режим прекращения огня, за этот период потерь среди украинских военных нет

Напомним, 5 августа, вооруженными формированиями Российской Федерации 1 раз нарушен режим прекращения огня на Донбассе.

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