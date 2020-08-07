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На Донбасі бойовики тричі порушили режим "тиші", втрат немає

Донбас, П'ятниця 07 серпня 2020 13:24
На Донбасі бойовики тричі порушили режим "тиші", втрат немає
Фото: українські військові (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Противник використав стреловое зброю і гранатомети

Від початку доби, 7 серпня, бойовики тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу втрат серед українських військових немає.

Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Зокрема, з 1:40 бойовики випустили чотири черги зі стрілецької зброї поблизу Новолуганське. Після 2:05 бойовики з окупованої Горлівки вистрілили з підствольного гранатомета ГП-25 по українським військовим поблизу Шумов. Ще одне порушення режиму "тиші" було зафіксовано о 7:25 поблизу Травневе, де противник випустив один снаряд з станкового автоматичного гранатомета.

"За наявною інформацією, ці постріли не несли загрози особовому складу наших підрозділів, тому захисники України вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат немає", - повідомили в Міноборони.

Про всі випадки порушення режиму припинення вогню українська сторона повідомляє моніторингову місію ОБСЄ. У разі явної агресії бойовиків підрозділи ООС готові застосувати озброєння у відповідь.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі не було зафіксовано жодного порушення перемир'я.

Відзначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі виконується режим припинення вогню, так як від початку перемир'я серед українських військових немає жодного пораненого і загиблого.

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