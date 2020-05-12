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На Донбассе боевики трижды нарушили режим "тишины", ранен один военный

Новости » Происшествия     12.05.2020 - 18:00
На Донбассе боевики трижды нарушили режим "тишины", ранен один военный
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики применили запрещенное вооружение

Во вторник, 12 мая, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что боевики применили во время обстрелов запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"На такие преступные провокации наши подразделения решительно ответили прицельным огнем по позициям противника", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку Крымского, использовав минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По украинских военнослужащих, выполняющих задачи у Опытного в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", захватчики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

"Вследствие обстрелов со стороны российских наемников один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение прошлых суток вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня. Вчера никто из украинских военных не пострадал.

Также сообщалось, что 10 мая в районе проведения ООС на Донбассе в результате обстрела вражеских ранены четверо украинских военных. Оккупанты 15 раз открывали огонь по подразделениям вооруженных сил, выпустив при этом более 90 мин.

Теги Новости Украины ДонбассООС
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