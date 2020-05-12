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На Донбасі бойовики тричі порушили режим "тиші", поранений один військовий

Новини » Надзвичайні події     12.05.2020 - 18:00
На Донбасі бойовики тричі порушили режим "тиші", поранений один військовий
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики застосували озброєння заборонене

У вівторок, 12 травня, на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що бойовики застосували під час обстрілу заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"На такі злочинні провокації наші підрозділи рішуче відповіли прицільним вогнем по позиціях супротивника", - йдеться в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил неподалік Кримського, використавши міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

За українських військовослужбовців, які виконують завдання у Опитного в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", загарбники відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

"Внаслідок обстрілу з боку російських найманців один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. Вчора ніхто з українських військових не постраждав.

Також повідомлялося, що 10 травня в районі проведення ООС на Донбасі в результаті обстрілу ворожих поранені четверо українських військових. Окупанти 15 разів відкривали вогонь по підрозділах збройних сил, випустивши при цьому понад 90 хв.

Теги Новини України ДонбасООС
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