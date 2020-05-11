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На Донбассе боевики выпустили более 90 мин, четверо военных ранены

Новости » Происшествия     11.05.2020 - 07:39
На Донбассе боевики выпустили более 90 мин, четверо военных ранены
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе 10 мая вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После чего захватчики прекратили свою активность", - отметили в штабе ООС.

По украинским военнослужащим, которые выполняют задачи около Авдеевки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российские наемники пять раз открывали огонь. Здесь враг всего выпустил 41 мину из минометов 120-го и 82-го калибров и применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку населенного пункта Старогнатовка оккупанты дважды вели огонь из вооружения боевых машин пехоты.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов по защитникам Орехово из запрещенных минскими соглашениями вооружений. В целом боевики использовали 25 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 54 мины 120-го и 82-го калибров. Кроме этого враг применял противотанковый ракетный комплекс, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Позиции Объединенных сил рядом с Новотошковским оккупанты обстреляли трижды - из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометов.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий ООС получил ранения, трое - боевое травмирование.

По данным разведки, 10 мая украинские военнослужащие ранили пять российских оккупантов.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли, потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, 9 мая пророссийские боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов украинские военные не пострадали. При этом подразделения Объединенных сил ликвидировали одного боевика и еще 4 ранили.

Также РБК-Украина писало, что 9 мая оккупационные силы из гранатометов различных систем обстреляли окрестности Трехизбенки. Под вражеский обстрел попали жилые дома. Мирные жители не пострадали.

Теги Новости Украины ДонбассООС
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