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Стало известно имя погибшего военного на Донбассе

Водяное, Пятница 14 августа 2020 16:39
Стало известно имя погибшего военного на Донбассе
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Сергей Похович погиб 13 августа в результате подрыва автомобиля на неизвестном предмете

На Донбассе 13 августа в результате подрыва автомобиля на неизвестном предмете погиб старший сержант Сергей Похович. Он служил в 57-й отдельной мотопехотной бригаде им. Кошевого атамана Костя Гордиенко.

Об этом говорится в сообщении бригады в Facebook.

Сообщается, что инцидент произошел в районе поселка Водяное.

"13 августа 2020 мы потеряли боевого собрата старшего сержанта Сергея Поховича… В результате подрыва транспортного средства на неизвестном взрывном устройстве, Сергей получил травмы, несовместимые с жизнью", - сообщили в бригаде.

Стало известно имя погибшего военного на Донбассе

Фото: Сергей Похович (facebook.com)

Напомним, РБК-Украина писало, что 13 августа в Донецкой области украинские военные подорвались на неизвестном устройстве. В результате один военный погиб, еще один получил ранения и доставлен в больницу.

Также сообщалось, что 12 августа на Донбассе погиб один украинский военный, причиной стало неосторожное обращение с оружием.

Отметим, с 27 июля, когда на Донбассе начало действовать новое перемирие, ни один украинский военный не погиб и не получал ранения в результате обстрелов боевиков.

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