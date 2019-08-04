На Донбассе боевики за сутки четыре раза нарушили режим тишины в зоне ООС

На Донбассе в течение суток, 4 августа, боевики четыре раза обстреляли подразделения Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сообщается, что Вооруженные формирования РФ и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил. Вблизи Верхнеторецкого по направлению Пантелеймоновки враг применил миномет калибра 82 мм; дважды боевики применили стреловое оружие в районе населенного пункта Пески по направлению Лозового; возле Широкино по направлению Саханки боевики применили стрелковое оружие.

Отмечается, что потерь с украинской стороны не зафиксировано.

Напомним, с начала суток, 4 августа 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных сил.