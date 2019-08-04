На Донбасі бойовики за добу чотири рази порушили режим тиші в зоні ООС

На Донбасі протягом доби, 4 серпня, бойовики чотири рази обстріляли підрозділи Об'єднаних сил. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Повідомляється, що Збройні формування РФ і її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм. Також, противник відкривав вогонь по нашим захисникам зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил. Поблизу Верхньоторецького за напрямом Пантелеймоновки ворог застосував міномет калібру 82 мм; двічі бойовики застосували стрілову зброю в районі населеного пункту Піски за напрямом Лозового; біля Широкіно за напрямом Саханки бойовики застосували вогнепальну зброю.

Наголошується, що втрат з української сторони не зафіксовано.

Нагадаємо, з початку доби, 4 серпня 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано чотири випадки порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних сил.