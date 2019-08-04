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Боевики применили минометы на Донбассе

Новости » Происшествия    04.08.2019 - 13:18
Боевики применили минометы на Донбассе
Иллюстративное фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Потери среди украинских военнослужащих не зафиксированы

С начала суток, 4 августа 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе зафиксированы 4 случая нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Как сообщается, по состоянию на 12:00 российские наемники уже четыре раза обстреляли позиции украинских военных вдоль линии разграничения. При этом противник применял запрещенные минскими соглашениями минометы.

Так, боевики применили минометы 82-го калибра вблизи Верхнеторецкого. Обстрел начался сразу после полуночи и велся со стороны оккупированной Пантелеймоновки.

Кроме того, ночью также произошли обстрелы позиций подразделений Объединенных сил в районе Широкино и Песков. Там враг применял стрелковое оружие.

Потерь с начала текущих суток в результате вражеских обстрелов среди украинских военнослужащих нет.

Напомним, ранее у украинской стороны Совместного центра по контролю и координации сообщили, что в настоящее время невозможно начать процесс восстановления моста в Станице Луганской из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны оккупационных сил. Саперы не могут приступить к разминированию территории.

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Новости Украины минометыобстрелДонбассООС
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