На Донбасі бойовики стріляли з заборонених мінометів, постраждав боєць ООС

Фото: cитуація на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі 6 липня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів противника один український військовий отримав бойове травмування.

Про це повідомляє прес-служба штабу Операції об'єднаних сил.

Бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

"Наші воїни негайно реагували на усі можливі загрози з боку загарбників, змушуючи їх припинити агресивні дії", - зазначили у штабі ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики вели вогонь поблизу Новгородського, Зайцевого, Південного та Хутора Вільного.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстрілювали позиції ООС поблизу Верхньоторецького та Старогнатівки.

Від початку поточної доби збройні формування РФ тричі рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики вели вогонь на підступах до Новотошківського.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли велися біля Старогнатівки та Водяного.

За наявною інформацією, за поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, 5 липня, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі.

За даними української розвідки минулого тижня з 29 червня по 5 липня було ліквідовано 13 бойовиків, ще 15 осіб - отримали поранення.

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Автор: Надія Собенко