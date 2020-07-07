ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі бойовики стріляли з заборонених мінометів, постраждав боєць ООС

Новини » Надзвичайні події     07.07.2020 - 07:38
На Донбасі бойовики стріляли з заборонених мінометів, постраждав боєць ООС
Фото: cитуація на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі 6 липня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів противника один український військовий отримав бойове травмування.

Про це повідомляє прес-служба штабу Операції об'єднаних сил.

Бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

"Наші воїни негайно реагували на усі можливі загрози з боку загарбників, змушуючи їх припинити агресивні дії", - зазначили у штабі ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики вели вогонь поблизу Новгородського, Зайцевого, Південного та Хутора Вільного.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстрілювали позиції ООС поблизу Верхньоторецького та Старогнатівки.

Від початку поточної доби збройні формування РФ тричі рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики вели вогонь на підступах до Новотошківського.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли велися біля Старогнатівки та Водяного.

За наявною інформацією, за поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, 5 липня, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі.

За даними української розвідки минулого тижня з 29 червня по 5 липня було ліквідовано 13 бойовиків, ще 15 осіб - отримали поранення.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Надія Собенко

Теги Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся