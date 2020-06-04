На Донбассе боевики стреляли из БМП, в ВСУ потерь нет

На Донбассе 3 июня вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных результате вражеских обстрелов нет.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Обстрелы велись вблизи Павлополя, Широкино и Богдановки.

"Украинские защитники для пресечения вражеской активности в ответ решительно использовали дежурные огневые средства. Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая условия прекращения огня и готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений", - отметили в штабе ООС.

По данным разведки, 3 июня украинские военнослужащие ранили по меньшей мере одного оккупанта.

От начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли, потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, 2 июня, оккупационные войска устроили 9 обстрелов, в результате чего один военный получил ранения во время обстрела.

Также РБК-Украина писало, что боевики заминировали местность в виде работ на КПВВ.