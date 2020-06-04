На Донбасі бойовики стріляли з БМП, у ЗСУ втрат немає

На Донбасі 3 червня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових внаслідок ворожих обстрілів немає.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики вели вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Обстріли велися поблизу Павлополя, Широкиного та Богданівки.

"Українські захисники для припинення ворожої активності у відповідь рішуче використали чергові вогневі засоби. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню та готові до реагування на можливі загрози з будь-яких напрямків", - зазначили у штабі ООС.

За даними розвідки, 3 червня українські військовослужбовці поранили щонайменше одного окупанта.

Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли, втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, 2 червня, окупаційні війська влаштували 9 обстрілів, в результаті чого один військовий отримав поранення під час обстрілу.

Також РБК-Україна писало, що бойовики замінували місцевість у вигляді робіт на КПВВ.