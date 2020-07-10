На Донбасі бойовики стали частіше використовувати снайперів і диверсійні групи

Фото: снайпер (odbrana.forumotion.org)

На окуповану територію продовжують завозити російські снайперські комплекси

На Донеччині з початку липня збройні формування Російської Федерації стали частіше використовувати снайперів і диверсійно-розвідувальні групи. При цьому снайперські пари і ДРГ укомплектовані російськими військовими.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

За інформацією Головного управління розвідки, що бойовики продовжують дестабілізацію конфлікту на Донбасі.

"З початку липня зафіксовано збільшення кількості випадків застосування окупантами диверсійно-розвідувальних груп і снайперських пар, в тому числі укомплектованих кадровими російськими військовослужбовцями, які прибули зі складу з'єднань і частин Південного військового округу ЗС РФ", - повідомили в Міноборони.

Наголошується, що для прикриття виходу снайперів і ДРГ в "сіру зону" бойовики здійснюють мінометні обстріли позицій українських військових.

Також на окуповану територію Донбасу продовжують завозити модернізовані і нові російські снайперські комплекси.

Раніше РБК-Україна писало, що 10 липня поблизу Авдіївки бойовики поранили українського військового.

Також повідомлялося, що Збройні сили України готуються до наступу з боку Росії за кількома напрямками.