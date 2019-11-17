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На Донбасі бойовики шість разів обстріляли позиції українських військових

Новини » Надзвичайні події     17.11.2019 - 18:07
На Донбасі бойовики шість разів обстріляли позиції українських військових
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав

На Донбасі з початку поточної доби, 17 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її бойовики шість разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Російські окупаційні війська здійснили три обстріли по позиціях українських захисників у районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", а саме неподалік Кримського, у Луганського, неподалік Новолуганского.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник також здійснив три обстріли по позиціях Об'єднаних сил - у Новомихайлівки, поблизу Красногорівки, неподалік Лебединського.

"Протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 листопада на Донбасі збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого загинув один український військовослужбовець.

Крім того, Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала два вибухи поблизу Петровського на Донбасі.

РБК-Україна писало, що СММ ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

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