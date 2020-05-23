На Донбассе боевики шесть раз нарушили режим "тишины", ранен военный

Фото: украинский военный (РБК-Украина)

Оккупанты применяли запрещенное вооружение

Сегодня, 23 мая, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный был ранен.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что оккупанты применили во время обстрелов запрещенные к размещению на линии соприкосновения 122 мм артиллерийские системы, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперская и стрелковое оружие.

"На все случаи агрессивных действий российских наемников подразделения Объединенных сил из имеющихся огневых средств отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника. Сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие прекратили враждебную активность", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил обстрелы по окраине Каменки, рядом с населенным пунктом Верхнеторецкое и у Авдеевки.

Также обстрелы были зафиксированы вблизи Майорска и недалеко от населенного пункта Сизое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, вблизи Верхнеторецкого на Донбассе снайпер ранил украинского военного.

Кроме того, за минувшие сутки боевики 12 раз нарушали тишину на Донбассе, ранив украинского военного.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Валерия Мрачковская