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На Донбассе снайпер ранил военного

Новости » Происшествия     23.05.2020 - 17:18
На Донбассе снайпер ранил военного
Фото: ситуация на Донбассе (flickr)

Происшествия случилось возле Верхнеторецкого

Сегодня, 23 мая, на Донбассе пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий. Инцидент произошел вблизи Верхнеторецкого.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что военному оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

"Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ", - говорится в сообщении.

Потери противника уточняются.

Напомним, сегодня на Донбассе в районе ООС было зафиксировано два обстрела со стороны боевиков.

Кроме того, 22 мая боевики 12 раз нарушали тишину на Донбассе, ранив украинского военного.

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Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины ДонбассООС
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