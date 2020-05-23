ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі бойовики шість разів порушили режим "тиші", поранений військовий

Новини » Надзвичайні події     23.05.2020 - 17:57
На Донбасі бойовики шість разів порушили режим "тиші", поранений військовий
Фото: український військовий (РБК-Україна)

Окупанти застосовували заборонене озброєння

Сьогодні, 23 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовий був поранений.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що окупанти застосували під час обстрілу заборонені до розміщення на лінії зіткнення 122 мм артилерійські системи, міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперська і стрілецьку зброю.

"На всі випадки агресивних дій російських найманців підрозділу Об'єднаних сил з наявних вогневих засобів відповідали прицільним вогнем з опорних пунктів противника. Зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці припинили ворожу активність", - йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог здійснив обстріл по околиці Кам'янки, поруч з населеним пунктом Верхньоторецьке і у Авдіївки.

Також обстріли були зафіксовані поблизу Майорська і недалеко від населеного пункту Сизе, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Внаслідок обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, поблизу Верхньоторецького на Донбасі снайпер поранив українського військового.

Крім того, за минулу добу бойовики 12 разів порушували тишу на Донбасі, поранивши українського військового.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України ООСДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся