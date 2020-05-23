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На Донбассе ранение получил украинский военный, у боевиков - двое погибших и один раненный

Новости » Происшествия     23.05.2020 - 07:49
На Донбассе ранение получил украинский военный, у боевиков - двое погибших и один раненный
Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики стреляли из запрещенного минскими угодамии оружия

На Донбассе 22 мая вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские воины подавляли вражеский огонь имеющимися средствами.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БпЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы неподалеку от Богдановки, Верхнеторецкого, Старогнатовки, Чермалыка, Водяного, Песков, Новолуганского и Луганского.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

По данным разведки, 22 мая украинские воины уничтожили двух российских оккупантов и еще одного ранили.

От начала текущих суток боевики активности не проявляли, потерь среди украинских защитников нет.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Напомним, 21 мая на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации семь раз обстреляли позиции Объединенных сил. В результате обстрелов погиб украинский военнослужащий, еще семеро получили ранения.

Кроме того, на Донбассе в результате обстрела грузовика Вооруженных сил Украины погиб солдат 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Евгений Сафонов.

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины ДонбассООС
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