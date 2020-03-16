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На Донбасі бойовики шість разів порушили режим "тиші"

Новини » Надзвичайні події     16.03.2020 - 18:33
На Донбасі бойовики шість разів порушили режим "тиші"
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

На Донбасі, 16 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що бойовики обстріляли українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано чотири обстрілу - двічі недалеко від населеного пункту Піски, поруч з Лебединським і неподалік від Красногорівки.

Також обстріли були здійснені поблизу Новотошківського і недалеко від населеного пункту Хутір Вільний, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Сьогодні, 16 березня, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 березня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів ворожих два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення і ще два бойове ураження.

Крім того, 14 березня незаконні збройні формування на Донбасі здійснили дев'ять обстрілів, в результаті чого один військовослужбовець отримав поранення.

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