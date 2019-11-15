ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі бойовики сім раз обстріляли позиції українських військових

Новини » Надзвичайні події     15.11.2019 - 18:15
На Донбасі бойовики сім раз обстріляли позиції українських військових
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі з початку поточної доби, 15 листопада, збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

По українських позиціях окупаційні війська здійснили п'ять обстрілів в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", а саме двічі неподалік Майорска, поблизу Новотошківского, у Луганського, неподалік Новолуганского.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив два обстріли по позиціях ОС у Водяного та Лебединського.

"Протягом поточної доби втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 листопада на Донбасі в результаті обстрілу з боку бойовиків загинув український військовий. В цілому, збройні формування РФ провели 15 обстрілів, використавши при цьому заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і інше стрілецьку зброю. Також велися обстріл з гармат БМП.

Також РБК-Україна писало, що на дільницях розведення сил і засобів на Донбасі тривають роботи з розмінування та відновлення інфраструктури. 14 листопада було вилучено більше 10 вибухонебезпечних предметів.

Україна направила РФ ноту протесту через "гумконвой", який відправили на Донбас Разумков розповів, коли Рада почне роботу над особливим статусом Донбасу
Новини України ООСДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся