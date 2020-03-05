Боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ на оккупированную территорию Донбасса, - СЦКК

На Донбассе боевики не пустили Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ на неподконтрольную Украине территорию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).

Сообщается, что в отчете от 4 марта СММ ОБСЕ сообщили, что их патрулю было отказано в проезде на оккупированную территорию через блокпост вблизи населенного пункта Новоазовск, а также на 30 минут задержан проезд на блокпосту вблизи Верхнешироковского.

"На блокпосту у населенного пункта Новоазовск представители вооруженных формирований Российской Федерации позволили наблюдателям проехать только после открытия дверей автомобиля СММ и визуального осмотра одного из членов патруля", - говорится в сообщении.

В СЦКК отметили, что через данные блокпосты осуществляется проезд в район, где запрещено размещение тяжелого вооружения и военной техники.

"Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность, сосредоточение или подготовку войск", - сообщили в СЦКК.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что украинская сторона СЦКК сообщила о размещении на Донбассе боевиками военной техники с нарушением минских соглашений. В частности, с нарушением были размещены 40 "Градов", 13 танков и 22 гаубицы.

Также сообщалось, что за 4 марта на Донбассе ранения получили четверо украинских военных. Боевики шесть раз нарушали режим прекращения огня, всего было выпущено около 30 мин.