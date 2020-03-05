Бойовики не пустили спостерігачів ОБСЄ на окуповану територію Донбасу, - СЦКК

На Донбасі бойовики не пустили Спеціальну моніторингову місію (СММ) ОБСЄ на непідконтрольну Україні територію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення української сторони Спільного центру з контролю і координації (СЦКК).

Повідомляється, що в звіті від 4 березня СММ ОБСЄ повідомили, що їх патрулю було відмовлено в проїзді на окуповану територію через блокпост поблизу населеного пункту Новоазовськ, а також на 30 хвилин затриманий проїзд на блокпосту поблизу Верхнешироковского.

"На блокпосту біля населеного пункту Новоазовськ представники збройних формувань Російської Федерації дозволили спостерігачам проїхати тільки після відкриття дверей автомобіля ПММ та візуального огляду одного з членів патруля", - йдеться в повідомленні.

У СЦКК зазначили, що через ці блокпости здійснюється проїзд в район, де заборонено розміщення важкого озброєння і військової техніки.

"Такі дії збройних формувань Російської Федерації можуть мати на меті приховати заборонену діяльність, зосередження або підготовку військ", - повідомили в СЦКК.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що українська сторона СЦКК повідомила про розміщення на Донбасі бойовиками військової техніки з порушенням мінських угод. Зокрема, з порушенням були розміщені 40 "Градів", 13 танків і 22 гаубиці.

Також повідомлялося, що за 4 березня на Донбасі поранення отримали четверо українських військових. Бойовики шість разів порушували режим припинення вогню, всього було випущено близько 30 хв.