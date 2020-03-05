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Боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ на оккупированную территорию Донбасса, - СЦКК

Новости » Общество     05.03.2020 - 11:34
Боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ на оккупированную территорию Донбасса, - СЦКК
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Действия боевиком могут быть направлены на скрытие факта размещения тяжелого вооружения

На Донбассе боевики не пустили Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ на неподконтрольную Украине территорию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).

Сообщается, что в отчете от 4 марта СММ ОБСЕ сообщили, что их патрулю было отказано в проезде на оккупированную территорию через блокпост вблизи населенного пункта Новоазовск, а также на 30 минут задержан проезд на блокпосту вблизи Верхнешироковского.

"На блокпосту у населенного пункта Новоазовск представители вооруженных формирований Российской Федерации позволили наблюдателям проехать только после открытия дверей автомобиля СММ и визуального осмотра одного из членов патруля", - говорится в сообщении.

В СЦКК отметили, что через данные блокпосты осуществляется проезд в район, где запрещено размещение тяжелого вооружения и военной техники.

"Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность, сосредоточение или подготовку войск", - сообщили в СЦКК.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что украинская сторона СЦКК сообщила о размещении на Донбассе боевиками военной техники с нарушением минских соглашений. В частности, с нарушением были размещены 40 "Градов", 13 танков и 22 гаубицы.

Также сообщалось, что за 4 марта на Донбассе ранения получили четверо украинских военных. Боевики шесть раз нарушали режим прекращения огня, всего было выпущено около 30 мин.

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