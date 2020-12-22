ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На Донбассе боевики прячут крупнокалиберные артсистемы на гражданских объектах

Донбасс, Вторник 22 декабря 2020 15:35
На Донбассе боевики прячут крупнокалиберные артсистемы на гражданских объектах
Фото: боевики (facebook.com.mod mil rus)
Автор: Андрей Козловский

Боевики на Донбассе продолжают скрыто удерживать на гражданских промышленных объектах артиллерийские системы калибром 100 мм. Тем самым они нарушают договоренности относительно их отвода.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, командование вооруженных сил РФ наращивает боевую готовность соединений и частей оперативной группировки российско-оккупационных войск. Основное внимание уделяется подготовке артиллерийских и минометных подразделений.

Кроме того, с участием инструкторов Южного военного округа ВС РФ продолжаются сборы с операторами беспилотных летательных аппаратов, расчетам противотанковых ракетных комплексов и снайперами оккупантов.

Напомним, в рамках договоренностей ТКГ на Донбассе предусмотрен запрет на наступательные и разведывательные действия, на применение огневых средств.

Также РБК-Украина писало, что боевики предприняли попытку дистанционного минирования позиций украинских военных вблизи Водяного.

Кроме того, за минувшие сутки боевики на Донбассе шесть раз обстреливали позиции Объединенных сил. Ранения получили двое украинских военных.

Вместе с тем в Луганской области в плен к пророссийским боевикам попал украинский военнослужащий.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Донбасс

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь