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На Донбасі бойовики ховають великокаліберні артсистеми на цивільних об’єктах

Донбас, Вівторок 22 грудня 2020 15:35
На Донбасі бойовики ховають великокаліберні артсистеми на цивільних об’єктах
Фото: бойовики (facebook.com.mod mil rus)
Автор: Андрій Козловський

Бойовики на Донбасі продовжують приховано утримувати на цивільних промислових об’єктах артилерійські системи калібром 100 мм. Тим самим вони порушують домовленості щодо їх відведення.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, командування збройних сил РФ нарощує бойову готовність з’єднань і частин оперативного угруповання російсько-окупаційних військ. Основна увага приділяється підготовці артилерійських і мінометних підрозділів.

Крім того, за участю інструкторів Південного військового округу ЗС РФ тривають збори з операторами безпілотних літальних апаратів, розрахунками протитанкових ракетних комплексів та снайперами окупантів.

Нагадаємо, у рамках домовленостей ТКГ на Донбасі передбачена заборона на наступальні та розвідувальні дії, на застосування вогневих засобів, зокрема снайперського обладнання.

Також РБК-Україна писало, що бойовики зробили спробу дистанційного мінування позицій українських військових поблизу Водяного.

Крім того, за минулу добу бойовики на Донбасі шість разів обстрілювали позиції Об'єднаних сил. Поранення отримали двоє українських військових.

Разом з тим у Луганській області в полон до проросійських бойовиків потрапив український військовослужбовець.

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