Оккупанты на Донбассе применили минометы, двое военных ранены

Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)

С начала 21 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали шесть случаев нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков. Украинские военнослужащие огонь в ответ на провокации открывали.

Об этом сообщает командование ООС на странице в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Золотого-4 российско-оккупационные войска открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По позициям украинских защитников неподалеку от Луганского и Шумов враг вел огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения вблизи Южного. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали квалифицированную помощь медиков. Состояние их здоровья - удовлетворительное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у населенного пункта Водяное на Приазовье оккупанты вели огонь из станкового противотанкового гранатомета.

С начала текущих суток, 22 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 20 декабря боевики девять раз нарушали перемирие на Донбассе.

Также РБК-Украина писало, что в Луганской области в плен к пророссийским боевикам попал украинский военнослужащий.