На Донбассе боевики применяли запрещенное оружие. Два воина ранены

За прошедшие сутки боевики дважды применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

В направлении Троицкого в Луганской области враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе Чермалыка противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17. А возле Гнутово российские наемники применяли станковые противотанковык гранатометы.

В райне Катериновки оккупанты дважды вели огонь, применяя минометы 12-го калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В сторону Золотого-4 вражеские войска совершили обстрел из минометов 82-го калибра.

Также в районе Старогнатовки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Также по состоянию на сегодняшнее утро боевики обстреляли Невельское из минометов 120-го калибра. В результате этого обстрела еще один украинский защитник получил тяжелое ранение.

"В результате обстрела водитель-санитар получил ранения. Повреждены два санитарных автомобиля. Воину оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - тяжелое", - уточнили в ООС.