"Грады", гаубицы и танки: боевики разместили десятки единиц военной техники на Донбассе

Боевики размещают тяжелую военную технику на Донбассе , нарушая минские договоренности. На этот раз наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заметили десятки единиц такой техники, включая "Грады", танки, гаубицы, минометы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 13 ноября.

В нарушение линий отвода боевики разместили 15 реактивных систем залпового огня, 15 гаубиц, 5 танков и 1 противотанковую пушку в Донецкой и Луганской области.

На аэродроме вблизи н. п. Переможное (Луганская область) беспилотник дальнего радиуса действия зафиксировал один "Град", 5 гаубиц 152 и 122 калибра ("Акация", "Лягушка", "Гвоздика", Д-20, Мста-Б) и буксируемую противотанковую пушку "Рапира".

Также на полигоне вблизи н. п. Терновое беспилотник заметил четыре самоходные гаубицы "Гвоздика" (122 мм) и 14 реактивных системы залпового огня "Град".

На полигоне вблизи н. п. Федоровка (Донецкая область) боевики разместили еще две гаубицы "Гвоздика".

На полигоне вблизи н. п. Софиевка было замечено 5 танков неустановленного типа.

Вблизи н. п. Белое недалеко от Луганска боевики разместили 2 гаубицы "Гвоздика" и 4 гаубицы "Лягушка".

Также за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской области ОБСЕ зафиксировала 2 зенитных ракетных комплекса, 2 миномета, 1 гаубицу и 29 танков. Их заметили в Переможном, Покровке и Терновом.

Также отмечаются признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности.

Вблизи Софиевки боевики разместили 3 БМП и бронетранспортера. Вблизи н. п. Зеленое обнаружена траншейная машина. В жилом районе н. п. Пионерское не далеко от Луганска боевики разместили БТР.