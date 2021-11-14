На Донбасі бойовики застосовували заборонену зброю. Двох воїнів поранено

За минулу добу, 13 листопада, російські найманці 7 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. В результаті обстрілів поранений один боєць, ще один воїн отримав поранення сьогодні вранці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.
За минулу добу бойовики двічі застосували озброєння, заборонене мінськими домовленостями.
У напрямку Троїцького в Луганській області ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У районі Чермалика противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17. А біля Гнутового російські найманці застосовували станкові протитанкові гранатомети.
У райні Катеринівки окупанти двічі вели вогонь, застосовуючи міномети 12-го калібру, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
У бік Золотого-4 ворожі війська здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру.
Також в районі Старогнатівки противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
В результаті ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
"Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний.
Також станом на сьогоднішній ранок бойовики обстріляли Невельське з мінометів 120-го калібру. В результаті цього обстрілу ще один український захисник отримав важке поранення.
"наслідок обстрілу водій-санітар дістав поранення. Пошкоджено два санітарні автомобілі. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я - важкий", - уточнили в ООС.
Нагадаємо, що бойовики стягують важке озброєння, заборонене Мінськом. Спостерігачі ОБСЄ помітили танки, "Гради", гаубиці, міномети й гармати.