На Донбасі бойовики застосовували заборонену зброю. Двох воїнів поранено

За минулу добу бойовики двічі застосували озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

У напрямку Троїцького в Луганській області ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі Чермалика противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17. А біля Гнутового російські найманці застосовували станкові протитанкові гранатомети.

У райні Катеринівки окупанти двічі вели вогонь, застосовуючи міномети 12-го калібру, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

У бік Золотого-4 ворожі війська здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру.

Також в районі Старогнатівки противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

В результаті ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

"Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний.

Також станом на сьогоднішній ранок бойовики обстріляли Невельське з мінометів 120-го калібру. В результаті цього обстрілу ще один український захисник отримав важке поранення.

"наслідок обстрілу водій-санітар дістав поранення. Пошкоджено два санітарні автомобілі. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я - важкий", - уточнили в ООС.