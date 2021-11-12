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Стали известны имена военных, погибших сегодня на Донбассе

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Николаев, Пятница 12 ноября 2021 17:39
Стали известны имена военных, погибших сегодня на Донбассе Фото: на Донбассе погибли военные из Николаевской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

При выполнении боевого задания на Донбассе погибли два военных из Николаевской области. Смертельные ранения получили подполковник и мастер-сержант 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева.

"При выполнении боевого задания в районе проведения ООС погибли подполковник Прусов Руслан Халилович и мастер-сержант Федосеев Вадим Викторович", - говорится в сообщении бригады.

Отмечается, что погибшие военные много лет служили в бригаде и были настоящими профессионалами и патриотами своей страны.

Командование и личный состав бригады выразили соболезнования семьям погибших военных.

Фото: на Донбассе погибли военные из Николаевской области (facebook.com/79AMBUA)

Напомним, сегодня, 12 ноября, пророссийские боевики дважды обстреляли позиции украинских военных. При этом в результате подрыва на взрывном устройстве погибли двое военнослужащих.

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Вооруженные силы Украины Николаев Донбасс ООС
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