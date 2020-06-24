На Донбассе боевики применили запрещенное вооружение

Фото: ситуация на Донбассе (flickr)

Боевики обстреляли украинские позиции у Широкино, Старогнатовки и Хутора Вольный

В среду, 24 июня, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив запрещенное минскими соглашениями вооружение. На участках разведения сил "тишина" сохраняется.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь по украинским позициям на подступах к Широкино.

Враг применил 82-х мм минометы, крупнокалиберные пулеметы, станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

Под прицелом гранатометов различных систем и стрелкового оружия оказались и окрестности Старогнатовки.

Позже, оккупанты обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Хутора Вольный, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - говориться в сообщении.

Напомним, на Донбассе 23 июня боевики четыре раза нарушили "тишину".

Кроме того, на Донбассе продолжается разведение войск и разминирование территорий проходит в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

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Автор: РБК-Украина