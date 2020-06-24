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На Донбасі бойовики застосували заборонене озброєння

Новини » Надзвичайні події     24.06.2020 - 17:22
На Донбасі бойовики застосували заборонене озброєння
Фото: ситуація на Донбасі (flickr)

Бойовики обстріляли українські позиції у Широкіне, Старогнатівки і Хутора Вільний

У середу, 24 червня, збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши заборонене мінськими угодами озброєння. На ділянках розведення сил "тиша" зберігається.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики відкривали вогонь по українських позиціях на підступах до Широкіне.

Ворог застосував 82-х мм міномети, великокаліберні кулемети, станкові протитанкові і автоматичні станкові гранатомети.

Під прицілом гранатометів різних систем і стрілецької зброї виявилися і околиці Старогнатівки.

Пізніше, окупанти обстріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по захисниках Хутора Вільний, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"З початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об'єднаних сил внаслідок обстрілу ворожих немає", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі 23 червня бойовики чотири рази порушили "тишу".

Крім того, на Донеччині триває розведення військ і розмінування територій проходить в Станиці Луганській, Золотом і Петровському.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ООСДонбас
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