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На Донбассе боевики применили запрещенное вооружение, ранен один военный

Новости » Происшествия     13.05.2020 - 17:50
На Донбассе боевики применили запрещенное вооружение, ранен один военный
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня

В среду, 13 мая, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации пять раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Боевики применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Объединенные силы дали решительный ответ на все огневые провокации оккупантов, заставив русских наемников вернуться к соблюдению режима прекращения огня. В случае повторения подобных коварных действий украинские защитники всегда готовы предоставить захватчикам адекватную и неотвратимую ответ", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь по украинским военнослужащим неподалеку Гнутово с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Старогнатовки обстрелял из автоматических станковых гранатометов.

По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Крымского враг дважды открывал огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов 120-го калибра, в общем выпустив 20 мин, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По окрестностям Орехово оккупанты применили 120 мм миномет, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 мая боевики девять раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный получил ранение. В ответ украинские военные использовали штатное вооружение, ранены пять боевиков.

Кроме того, боевики на Донбассе под видом торжественных мероприятий к 9 мая привлекли дополнительное количество транспортных средств с целью доставки боеприпасов запрещенного калибра.

Теги Новости Украины ДонбассООС
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