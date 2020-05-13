ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі бойовики застосували заборонене озброєння, поранений один військовий

Новини » Надзвичайні події     13.05.2020 - 17:50
На Донбасі бойовики застосували заборонене озброєння, поранений один військовий
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню

У середу, 13 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації п'ять разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Бойовики застосували заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"Об'єднані сили дали рішучу відповідь на всі вогневі провокації окупантів, змусивши російських найманців повернутися до дотримання режиму припинення вогню. У разі повторення подібних підступних дій українські захисники завжди готові надати загарбникам адекватну і невідворотну відповідь", - йдеться в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник вів вогонь по українським військовослужбовцям неподалік Гнутово з автоматичних гранатометів станкових, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а захисників Старогнатівки обстріляв з автоматичних гранатометів станкових.

За українським захисникам, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Кримського ворог двічі відкривав вогонь із заборонених мінськими угодами мінометів 120-го калібру, в загальному випустивши 20 хв, а також автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів.

По околицях Оріхове окупанти застосували 120 мм міномет, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"Внаслідок обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 травня бойовики дев'ять разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовий отримав поранення. У відповідь українські військові використовували штатне озброєння, поранені п'ятеро бойовиків.

Крім того, бойовики на Донбасі під виглядом урочистих заходів до 9 травня залучили додаткову кількість транспортних засобів з метою доставки боєприпасів забороненого калібру.

Теги Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся