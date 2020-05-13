На Донбасі бойовики застосували заборонене озброєння, поранений один військовий

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню

У середу, 13 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації п'ять разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Бойовики застосували заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"Об'єднані сили дали рішучу відповідь на всі вогневі провокації окупантів, змусивши російських найманців повернутися до дотримання режиму припинення вогню. У разі повторення подібних підступних дій українські захисники завжди готові надати загарбникам адекватну і невідворотну відповідь", - йдеться в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник вів вогонь по українським військовослужбовцям неподалік Гнутово з автоматичних гранатометів станкових, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а захисників Старогнатівки обстріляв з автоматичних гранатометів станкових.

За українським захисникам, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Кримського ворог двічі відкривав вогонь із заборонених мінськими угодами мінометів 120-го калібру, в загальному випустивши 20 хв, а також автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів.

По околицях Оріхове окупанти застосували 120 мм міномет, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"Внаслідок обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 травня бойовики дев'ять разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовий отримав поранення. У відповідь українські військові використовували штатне озброєння, поранені п'ятеро бойовиків.

Крім того, бойовики на Донбасі під виглядом урочистих заходів до 9 травня залучили додаткову кількість транспортних засобів з метою доставки боєприпасів забороненого калібру.