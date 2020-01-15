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На Донбасі бойовики застосували заборонену зброю, двох українських військових поранено

Новини » Надзвичайні події     15.01.2020 - 07:19
На Донбасі бойовики застосували заборонену зброю, двох українських військових поранено
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі, 14 січня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Противник обстріляв позиції ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Чотири обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

  • неподалік Новотроїцького та Мар'їнки - зі стрілецької зброї;
  • поблизу населеного пункту Невельське - з великокаліберних кулеметів;
  • поруч з Широкиним - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Шість обстрілів бойовики здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

  • поруч з Луганським - зі станкових протитанкових гранатометів;
  • тричі в районі населеного пункту Оріхове - з артилерійських систем 122 калібру - 8 снарядів, з мінометів калібру 120 мм - 28 мін, з 82-мм міномету - 8 мін, а також застосував автоматичні гранатомети;
  • поблизу Кримського - з міномета калібру 82 мм - 8 мін та з великокаліберних кулеметів;
  • неподалік Новолуганського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"14 січня, у результаті ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення", - повідомили у штабі ООС.

З початку цієї доби бойовики один раз відкривали вогонь по захисниках Світлодарська, де випустили 2 міни з 82-мм міномета. За поточну добу втрат у ЗСУ немає.

Нагадаємо, 13 січня збройні формування Російської Федерації в бік позицій українських військових в районі проведення ООС на Донбасі випустили більше трьох десятків мін.

Крім того, на окупований Донбас передали чергову партію гуманітарного вантажу - це понад 20 тонн будівельних матеріалів. Їх передано до адміністрацій міст Красногорівка та Мар'їнка.

У Human Right Watch заявили про зменшення кількості загиблих на Донбасі За минулий рік при перетині КПВВ на Донбасі померли 27 людей
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