На Донбасі бойовики застосували заборонену зброю, двох українських військових поранено

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі, 14 січня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Противник обстріляв позиції ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Чотири обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

неподалік Новотроїцького та Мар'їнки - зі стрілецької зброї;

поблизу населеного пункту Невельське - з великокаліберних кулеметів;

поруч з Широкиним - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Шість обстрілів бойовики здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

поруч з Луганським - зі станкових протитанкових гранатометів;

тричі в районі населеного пункту Оріхове - з артилерійських систем 122 калібру - 8 снарядів, з мінометів калібру 120 мм - 28 мін, з 82-мм міномету - 8 мін, а також застосував автоматичні гранатомети;

поблизу Кримського - з міномета калібру 82 мм - 8 мін та з великокаліберних кулеметів;

неподалік Новолуганського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"14 січня, у результаті ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення", - повідомили у штабі ООС.

З початку цієї доби бойовики один раз відкривали вогонь по захисниках Світлодарська, де випустили 2 міни з 82-мм міномета. За поточну добу втрат у ЗСУ немає.

Нагадаємо, 13 січня збройні формування Російської Федерації в бік позицій українських військових в районі проведення ООС на Донбасі випустили більше трьох десятків мін.

Крім того, на окупований Донбас передали чергову партію гуманітарного вантажу - це понад 20 тонн будівельних матеріалів. Їх передано до адміністрацій міст Красногорівка та Мар'їнка.