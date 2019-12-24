На Донбассе боевики применили запрещенное минскими соглашениями оружие

С начала текущих суток, 24 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня семь раз, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксировано вблизи населенного пункта Березовое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Шесть обстрелов позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно трижды неподалеку Новолуганского, рядом с Крымским, в районе населенного пункта Светлодарск и вблизи Шумел.

"Сегодня, 24 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащих Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Кроме того, на Донбассе в районе проведения ООС погибли 110 военных в 2019 году. Сообщается, что в январе на войне погибли 3 защитников, в феврале и марте - по 8, в апреле - 15, в мае - 9, в июне - 8.