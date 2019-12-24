На Донбасі бойовики застосували заборонену мінськими угодами зброю

З початку поточної доби, 24 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню сім разів, в результаті чого один український військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Один обстріл українських позицій з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів зафіксовано поблизу населеного пункту Березове, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід".

Шість обстрілу позицій українських захисників противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", а саме тричі неподалік Новолуганского, поруч із Кримським, в районі населеного пункту Світлодарськ та поблизу Шумів.

"Сьогодні, 24 грудня, в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовців Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Крім того, на Донбасі, в районі проведення ООС загинуло 110 військових в 2019 році. Повідомляється, що в січні на війні загинули 3 захисників, в лютому і березні - по 8, у квітні - 15, у травні - 9, у червні - 8.