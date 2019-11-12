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На Донбасі бойовики застосували заборонене Мінськом озброєння

Новини » Суспільство     12.11.2019 - 07:14
На Донбасі бойовики застосували заборонене Мінськом озброєння
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Зафіксовано за добу 16 обстрілів, один військовий поранений

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі минулої доби, 11 листопада, бойовики провели 16 обстрілів. У результаті дістав поранення один український військовий, передає прес-центр ООС.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 та 120 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Обстріли велися біля Гнутового, Верхньоторецького, Богданівки (поза межами ділянки розведення), Широкиного, двічі біля Красногорівки, Старогнатівки, тричі біля Луганського, поблизу Оріхового, чотири неподалік Південного та біля Новолуганського.

"Вчора, 11 листопада, внаслідок обстрілів поранень зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил. З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат не зафіксовано", - зазначили в ООС.

Нагадаємо, українська сторона поінформувала ОБСЄ про завершення розведення сил в Петрівському 11 листопада. Сьогодні з 12:00 розпочнеться розмінування.

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