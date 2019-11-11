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На Донбассе в результате обстрелов ранили одного военного

Новости » Происшествия     11.11.2019 - 18:17
На Донбассе в результате обстрелов ранили одного военного
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики семь раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе с начала текущих суток, 11 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего получил ранения один военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" четыре обстрела, а именно трижды возле Луганского и один неподалеку от Пивденного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела по позициям Объединенных сил - у Гнутово, неподалеку Верхнеторецкого и в районе Богдановки (за пределами участка разведения).

"В течение текущих суток ранения в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе 10 ноября боевики в пять раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов ранения получили четыре украинских военных.

Кроме того, на Донбассе в результате обстрелов за 9 ноября со стороны боевиков был ранен один военный из состава операции Объединенных сил.

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