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На Донбассе боевики применили запрещенное минскими соглашениями оружие

Новости » Происшествия    01.10.2019 - 20:09
На Донбассе боевики применили запрещенное минскими соглашениями оружие
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе с начала текущих суток 1 октября в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-штаб ООС.

Как сообщается, противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в нарушение Минские соглашения, противник открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия в районах участков разведения сил и средств неподалеку Золотого и Богдановка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил, а именно неподалеку Новотроицкого, в районе Богдановки, по участку разведения, а также вблизи Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела позиций ОС, а именно неподалеку Новолуганского, вблизи Пивденного и неподалеку Золотого.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на Донбассе в течение минувших суток, 30 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня, в результатечего был ранен украинский военный.

Кроме того, в Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова умер тяжелораненый военнослужащий Вооруженных сил Украины Владимир Аджавенко.

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