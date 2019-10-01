ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі бойовики застосували заборонену мінськими угодами зброю

Новини » Надзвичайні події    01.10.2019 - 20:09
На Донбасі бойовики застосували заборонену мінськими угодами зброю
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі з початку поточної доби 1 жовтня в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці вісім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-штаб ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінського угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того, в порушення Мінські угоди, противник відкрив вогонь з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї в районах ділянок розведення сил і засобів неподалік Золотого і Богданівка.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив п'ять обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме неподалік Новотроїцького, в районі Богданівки, по ділянці розведення, а також поблизу Водяного.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив три обстрілу позицій ОС, а саме неподалік Новолуганского, поблизу Південного і неподалік Золотого.

"Протягом поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілу з нашої сторони не було", - йдеться в повідомленні.

Новина доповнюється

Зеленський: виборів на Донбасі не буде без контролю кордону з РФ На Донбасі бойовики почали ротацію на передовій, - розвідка
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся