На Донбасі бойовики застосували заборонену мінськими угодами зброю

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі з початку поточної доби 1 жовтня в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці вісім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-штаб ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінського угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того, в порушення Мінські угоди, противник відкрив вогонь з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї в районах ділянок розведення сил і засобів неподалік Золотого і Богданівка.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив п'ять обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме неподалік Новотроїцького, в районі Богданівки, по ділянці розведення, а також поблизу Водяного.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив три обстрілу позицій ОС, а саме неподалік Новолуганского, поблизу Південного і неподалік Золотого.

"Протягом поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілу з нашої сторони не було", - йдеться в повідомленні.

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