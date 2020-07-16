На Донбассе боевики применили минометы и БМП, в ВСУ потерь нет

На Донбассе 15 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Боевики применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты вели огонь вблизи Марьинки, Талаковки, Гнутово, Водяного и Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреливали позиции ООС вблизи Новолуганского, Орехово и Новотошковского.

Также, в минувшие сутки оккупанты обстреляли из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2, находящихся на вооружении ВС РФ, поселок Новолуганское.

"Один из неразорванных боеприпасов обнаружено на территории сельскохозяйственного предприятия этого прифронтового населенного пункта. В дальнейшем мину утилизируют подразделения ГСЧС Украины", - сообщили в штабе ООС.

По данным разведки, 15 июля украинские защитники уничтожили двух боевиков.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации активности не проявляли. Потерь за текущие сутки среди украинских военных нет.

Напомним, 15 июля боевики передали украинской стороне тело убитого вблизи Зайцево военного.

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе во вторник, 14 июля, незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, семь украинских защитников получили ранения.